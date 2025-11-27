Алмати вилояти иқтисодиёти 6 триллион тенгегача ўсди
QONAEV. Кazinform — Алмати вилояти иқтисодиёти асосий соҳаларда барқарор ўсмоқда. Ялпи ҳудудий маҳсулот уч йил ичида 3,4 триллион тенгедан 6 триллион тенгега ўсди ва республикада 10-ўриндан 5-ўринга кўтарилди. Бу ҳақда вилоят ҳокими Марат Султанғазиев маълум қилди.
2024 йил охирида ҳудуднинг республика ялпи ички маҳсулотидаги улуши 4,4% га етди, жорий йилнинг биринчи ярмида эса 4,8% га етди.
– Биз йирик саноат ҳудудларини ортда қолдириб, хомашё бўлмаган иқтисодиётга асосланган ўсишнинг драйверига айландик. Жорий йилнинг 10 ойи охирида қисқа муддатли иқтисодий кўрсаткич 109,7% ни ташкил этди. Барча асосий тармоқларда ижобий тенденция давом этмоқда, — деди у.
Хусусан, саноат сектори сезиларли ўсишни кўрсатди, ишлаб чиқариш ҳажми 108,7% га ўсиб, 2,1 триллион тенгега етди. Умумий саноат ишлаб чиқаришининг 90 фоизи қайта ишлаш секторига тўғри келади.
– Шундай қилиб, биз фақат қишлоқ хўжалиги сектори билан чекланиб қолмасдан, инновацион технологиялар ва қайта ишлаш ишлаб чиқаришни ривожлантиришда етакчи ҳудудга айланмоқдамиз. Ҳудудий маҳсулотнинг 1/3 қисми саноат секторига тўғри келади. Бу сектор инвестицияларни жалб қилишнинг асосий манбаи ҳисобланади, — дейди вилоят ҳокими.