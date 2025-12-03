OZ
Тренд:
    19:39, 03 Декабрь 2025

    Алмати ва Бангкок ўртасида тўғридан-тўғри рейс очилди

    ALMATY. Kazinform - Thai AirAsia X лоукостер-ташувчи авиакомпанияси Алмати - Бангкок (Дон Муанг) янги халқаро рейсини ишга туширди, деб хабар беради Kazinform.

    Фото: Thai AirAsia X баспасөз қызметі
    Фото: Thai AirAsia X баспасөз қызметі

    Алматидан Таиланд пойтахтига тўғридан-тўғри рейслар ҳафтасига тўрт марта - сешанба, пайшанба, жума ва якшанба кунлари кенг фюзеляжли Airbus A330 самолётларида амалга оширилади.

    Ушбу йўналишнинг ишга туширилиши авиакомпания учун Марказий Осиё бозорига биринчи марта киришда муҳим қадамдир.

    Ҳозирда Thai AirAsia X Бангкокдан (Дон Муанг) Токио, Осака, Нагоя, Саппоро ва Сендай (Япония), Сеул (Жанубий Корея), Деҳли (Ҳиндистон), Шанхай (Хитой), Ар-Риёд (Саудия Арабистони) ва энди Алмати (Қозоғистон) шаҳарларига тўғридан-тўғри рейсларни амалга оширмоқда ва 11 та Airbus A330-300 самолётларидан фойдаланади.

     

    Теглар:
    Самолёт Алмати Туризм Транспорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
