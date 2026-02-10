Алмати ва Астана шаҳарларида янги уйлар нархлари қандай ўзгарди
ASTANA. Kazinform - Январь ойида Алматидаги бирламчи бозорда уй-жой нархлари ойма-ой 4,2 фоизга ошди — бу 2023 йил сентябридан бери энг катта ойлик ўсишдир, деб хабар беради Kazinform Миллий статистика бюросига таяниб.
Бундан ташқари, сўнгги ойларда сезиларли ўсиш қайд этилди: масалан, ноябрь ойида ойлик +3,5% ўсиш кузатилди.
Шаҳарнинг иккиламчи бозорида эса, аксинча, ўсиш жуда кам, декабрга нисбатан 0,4 фоизга ошган, бироқ нархлар кетма-кет 13-ой давомида ўсиб бормоқда. Натижада, бирламчи ва иккиламчи бозорларнинг йиллик ўсиши деярли бир хил: 2025 йил январига нисбатан мос равишда +23,6% ва +24%.
Алматида ижара ойлик 2,4 фоизга ошди. Ҳеч қандай рекордлар йўқ, бироқ сўнгги олти ой давомида ойлик камида 1% ўсиш сақланиб қолди.
Астанада бирламчи бозор ноябрь ойида сезиларли даражада ўсганига қарамай, декабрга нисбатан +2,3% ўсишни қайд этмоқда. Иккиламчи бозор ва ижара кўрсаткичлари анча ўртача, +1% ва +0,7%.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил январь ойида Қозоғистондаги иккиламчи уй-жой бозоридаги ўртача нархлар аксарият шаҳарларда ошди.