OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:39, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Алмати ва Астана шаҳарларида янги уйлар нархлари қандай ўзгарди

    ASTANA. Kazinform - Январь ойида Алматидаги бирламчи бозорда уй-жой нархлари ойма-ой 4,2 фоизга ошди — бу 2023 йил сентябридан бери энг катта ойлик ўсишдир, деб хабар беради Kazinform Миллий статистика бюросига таяниб.

    По новым правилам приватизировать арендное жилье «без права выкупа» смогут 70 тысяч казахстанцев
    Фото: Kazinform

    Бундан ташқари, сўнгги ойларда сезиларли ўсиш қайд этилди: масалан, ноябрь ойида ойлик +3,5% ўсиш кузатилди.

    Шаҳарнинг иккиламчи бозорида эса, аксинча, ўсиш жуда кам, декабрга нисбатан 0,4 фоизга ошган, бироқ нархлар кетма-кет 13-ой давомида ўсиб бормоқда. Натижада, бирламчи ва иккиламчи бозорларнинг йиллик ўсиши деярли бир хил: 2025 йил январига нисбатан мос равишда +23,6% ва +24%.

    Алматида ижара ойлик 2,4 фоизга ошди. Ҳеч қандай рекордлар йўқ, бироқ сўнгги олти ой давомида ойлик камида 1% ўсиш сақланиб қолди.

    Астанада бирламчи бозор ноябрь ойида сезиларли даражада ўсганига қарамай, декабрга нисбатан +2,3% ўсишни қайд этмоқда. Иккиламчи бозор ва ижара кўрсаткичлари анча ўртача, +1% ва +0,7%.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йил январь ойида Қозоғистондаги иккиламчи уй-жой бозоридаги ўртача нархлар аксарият шаҳарларда ошди.

    Теглар:
    Нарх-наво Статистика Алмати Уй-жой Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!