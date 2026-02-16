Алмати ва Астана шаҳарларида ҳайдовчисиз такси лойиҳаси ишга туширилади
ASTANA. Kazinform – Мамлакатда ҳайдовчисиз транспорт воситаларини синовдан ўтказиш бошланади. Бу ҳақда ҚР Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, шаҳар мобиллиги ва логистикаси соҳасида бир қатор инновацион лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган. Хусусан, Алмати ва Астана шаҳарларида, шунингдек, Ақмола вилояти ҳудудида ҳайдовчисиз таксиларнинг синов лойиҳаларини ишга тушириш режалаштирилган.
Узоқ муддатда ушбу йўналиш рақамли иқтисодиётнинг янги сегментини яратади ва бюджетга қўшимча даромад келтиради.
Вазирлик вакилларининг сўзларига кўра, лойиҳалар транспорт соҳаси самарадорлигини ошириш ва замонавий технологияларни жорий этиш орқали рақамли инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Алматида 1 майдан бошлаб 50 та ҳайдовчисиз автомобиль такси сифатида фаолият юритиши ҳақида хабар берилган эди.