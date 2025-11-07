Алмати ва Алатау шаҳарларида ҳаво таксилари ишга туширилади
ASTANА. Кazinform – ҚР Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги, Американинг Joby Aero, Inc. компанияси, Alatau Advance Air Group Ltd. ва тадбиркор Вячеслав Ким ўзаро англашув меморандумини имзоладилар.
Унга кўра, Алатау шаҳрида ҳаво таксиси тизимини яратиш учун eVTOL электр самолётларини тахминан 300 миллион долларга сотиб олиш режалаштирилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, ушбу инновацион вертикал учиш ва қўниш самолётлари Қозоғистондаги биринчи шаҳар ҳаво ҳаракатчанлиги (Urban Air Mobility) лойиҳасининг асоси бўлади. Лойиҳа сертификатлаш ва намойиш парвозлари учун синов майдончасини яратишни, шунингдек, ҳаво таксиларини Алатау ва Алмати транспорт тармоғига интеграция қилишни режалаштирмоқда.
– Қозоғистон инновацион транспорт келажаги сари қадам ташламоқда. eVTOL электр самолётларини сотиб олиш ақлли шаҳарлар ва замонавий технологияларни жорий этиш йўлидаги муҳим босқичдир. Ушбу тадбир Алатау шаҳрининг юқори технологияли, келажакнинг ноёб шаҳри сифатида ривожланишига туртки беради, — деди ҚР Бош вазирининг ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев.
Joby Aero, Inc. (АҚШ) – eVTOL авиация соҳасида жаҳон етакчиси, сертификатланган электр ҳаво таксиларини ишлаб чиқарувчи компания.
Вячеслав Ким — Kaspi.kz директорлар кенгаши раиси, "Алатау City" лойиҳасининг инвестори.
Alatau Advance Air Group Ltd. — Қозоғистондаги ҳаво ҳаракатчанлиги технологиялари оператори ва интегратори.
