Алмати шаҳрига янги мақом берилди
ALMATY. Kazinform – Алмати шаҳрига расман World Craft City мақоми берилди.
Бундай қарор Жаҳон ҳунармандчилик кенгаши (World Crafts Council) томонидан қабул қилинди. Улар Алматининг маданий меросни асраб-авайлаш, ҳунармандчиликни ривожлантириш ва бунёдкорлик иқтисодиётини қўллаб-қувватлашга қўшган ҳиссасини алоҳида таъкидладилар.
Маросим Алматида ALA CRAFT 2025 халқаро фестивали доирасида бўлиб ўтди. Фестивалда Қозоғистон, Осиё, Европа, Австралия ва АҚШдан 100 дан ортиқ ҳунарманд иштирок этди.
“Алматига World Crafts Council мақоми берилгани - шаҳримиз учун катта ютуқдир. Бу Алматининг ижодий индустрия ва маданий туризм маркази сифатидаги халқаро обрўсини мустаҳкамлайди. Шунингдек, бу ҳунармандчилигимизни дунёга танитиш, таълим дастурлари, халқаро магистратура резидентураларини ишлаб чиқиш, шаҳар иқтисодиётига интеграциялашган барқарор ҳунармандчилик экотизимини шакллантиришга йўл очади”, - деди Алмати шаҳар туризм департаменти раҳбари Ғалия Тоқсейтова.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Алмати "Бутунжаҳон ҳунармандчилик шаҳарлари" рўйхатига киритилиши мумкинлиги ҳақида хабар берилган.
2025 йилнинг биринчи ярмида Алматига 1,14 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди. Улардан 323,5 минг нафари хорижий меҳмонлардир.