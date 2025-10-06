OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:37, 06 Октябрь 2025 | GMT +5

    Алмати шаҳрига янги мақом берилди

    ALMATY. Kazinform – Алмати шаҳрига расман World Craft City мақоми берилди.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    Фото: Алматы қаласы туризм басқармасы

    Бундай қарор Жаҳон ҳунармандчилик кенгаши (World Crafts Council) томонидан қабул қилинди. Улар Алматининг маданий меросни асраб-авайлаш, ҳунармандчиликни ривожлантириш ва бунёдкорлик иқтисодиётини қўллаб-қувватлашга қўшган ҳиссасини алоҳида таъкидладилар.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    Фото: Алматы қалалық туризм басқармасы

    Маросим Алматида ALA CRAFT 2025 халқаро фестивали доирасида бўлиб ўтди. Фестивалда Қозоғистон, Осиё, Европа, Австралия ва АҚШдан 100 дан ортиқ ҳунарманд иштирок этди.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    Фото: Алматы қалалық туризм басқармасы

    “Алматига World Crafts Council мақоми берилгани - шаҳримиз учун катта ютуқдир. Бу Алматининг ижодий индустрия ва маданий туризм маркази сифатидаги халқаро обрўсини мустаҳкамлайди. Шунингдек, бу ҳунармандчилигимизни дунёга танитиш, таълим дастурлари, халқаро магистратура резидентураларини ишлаб чиқиш, шаҳар иқтисодиётига интеграциялашган барқарор ҳунармандчилик экотизимини шакллантиришга йўл очади”, - деди Алмати шаҳар туризм департаменти раҳбари Ғалия Тоқсейтова.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    Фото: Алматы қалалық туризм басқармасы

    Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Алмати "Бутунжаҳон ҳунармандчилик шаҳарлари" рўйхатига киритилиши мумкинлиги ҳақида хабар берилган.

    2025 йилнинг биринчи ярмида Алматига 1,14 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди. Улардан 323,5 минг нафари хорижий меҳмонлардир.

    Теглар:
    Маданият Алмати Туризм
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!