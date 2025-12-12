Алмати шаҳрида ҳар куни 90 та жуфтлик турмуш қуради
ALMATY. Кazinform – Жорий йилнинг дастлабки 11 ойида Алмати шаҳрида 17 500 дан ортиқ никоҳ қайд этилди.
“Фуқаролар учун ҳукумат” давлат корпорациясининг Алмати филиали маълумотларига кўра, мегаполисда ҳар куни ўртача 90 та никоҳ қайд этилади. Турмушга чиқмоқчи бўлган қизларнинг ўртача ёши 28 ёшни, йигитларники эса 31 ёшни ташкил этади.
Бундан ташқари, бу йил никоҳ учун ариза берганларнинг энг каттаси 80-85 ёшдаги фуқаролар эди. Энг ёш жуфтлик қонунда белгиланган талабларга мувофиқ рухсат олган ҳолда 16 ёшида оила қурди.
Бундан ташқари, йил бошидан бери 3000 га яқин жуфтлик ажрашиш учун ариза берган.
– Алмати шаҳрида никоҳни рўйхатдан ўтказишнинг юқори даражаси мегаполиснинг демографик фаоллигидан далолат беради. Фуқароларга энг қулай ва шаффоф хизматни тақдим этиш учун биз жараёнларни соддалаштирмоқдамиз. Онлайн ариза топшириш ва маросимга олдиндан буюртма бериш вақтни сезиларли даражада тежайди, — дейилади корпорациянинг Алмати филиали хабарида.
Эслатиб ўтамиз, никоҳ учун ариза 15 кун олдин топширилиши керак. Ушбу хизматни "Фуқаролар учун ҳукумат" хизмати, электрон ҳукумат портали ёки иккинчи даражали банкларнинг мобил иловалари орқали тўлдириш мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда 9 ой ичида 88 минг никоҳ қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик.