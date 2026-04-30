ALMATY. Kazinform – 1 майдан бошлаб Алмати-Пусан тўғридан-тўғри авиақатнови йўлга қўйилади.
Алмати ҳокимлигининг маълумотига кўра, Жанубий Кореянинг EasterJet авиакомпанияси ҳафтасига икки марта рейсларни амалга оширади. Янги йўналиш икки мамлакат ўртасидаги сайёҳлик ва бизнес алоқаларини янги босқичга кўтариш йўлини очади.
“Тўғридан-тўғри рейснинг очилиши туризмни ривожлантиришга янги туртки беради, бизнес фаоллиги ва маданий алоқаларни оширади ҳамда Алматининг минтақадаги етакчи сайёҳлик марказларидан бири сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди”, - деб хабар қилди ҳокимликдан.
Сўнгги йилларда Жанубий Кореялик сайёҳларнинг Алматига қизиқиши ортиб бормоқда. 2025 йилда шаҳарга Жанубий Кореядан 23 мингдан ортиқ меҳмон ташриф буюрди, бу 2024 йилга нисбатан 15,3% га кўп.