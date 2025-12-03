Алмати меҳмонхоналари йил бошидан буён 1,8 миллион сайёҳни қабул қилди
ALMATY. Kazinform - Алмати меҳмонхоналарда қоладиган меҳмонлар сони бўйича мамлакат шаҳарлари орасида биринчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг турар жойлар муассасалари январь-сентябрь ойларида 7,8 миллион ташриф буюрувчига хизмат кўрсатган, бу ўтган йилга нисбатан 12,4% га кўпдир.
Алмати меҳмонхоналари энг кўп меҳмонларни қабул қилди, бу йилнинг дастлабки тўққиз ойида 1,8 миллион меҳмонни қабул қилди ва шаҳарнинг мамлакатнинг сайёҳлик маркази мақомини сақлаб қолди.
Астана шу даврда 1,1 миллион ташриф буюрувчини қабул қилди.
Алмати ва Ақмола вилоятларида ҳам юқори сайёҳлик оқими қайд этилди, уларнинг ҳар бири 530 минг меҳмонни қабул қилди.
Барча турар жойлар турлари орасида ресторанли меҳмонхоналар энг машҳур бўлиб, барча сайёҳларнинг 48,6% ни ташкил этди. Ресторансиз меҳмонхоналарни меҳмонларнинг 27% танлади, 14% эса коттежлар, кичик уйлар ва квартираларни афзал кўрди.
Хизмат кўрсатилган меҳмонларнинг умумий сонининг 13,9% хорижий меҳмонлар бўлиб, уларнинг 53,6% Қозоғистонга шахсий сабаблар билан, қолганлари эса иш сафари билан ташриф буюрган.
Энг кўп ташриф буюрувчилар Россия (333 300), Хитой (182 700) ва Ҳиндистон (93 400) дан келган.
Мамлакат бўйлаб жами 95 035 та хонага эга 4499 та турар жой муассасаси фаолият юритиб келяпти. Дастлабки тўққиз ой ичида кўрсатилган хизматларнинг умумий ҳажми 268 миллиард тенгега етди.