Алмати Қозоғистонда никоҳлар сони бўйича етакчилик қилмоқда
ALMATY. Kazinform - Йил бошидан бери Алматида тахминан 4600 та никоҳ қайд этилган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
"Фуқаролар учун ҳукумат" давлат корпорациясининг Алмати филиали маълумотларига кўра, шаҳарда ҳар куни ўртача 70 та тўй маросими ўтказилади.
Турмушга чиқаётганларнинг ўртача ёши келинлар учун 29 ёш, куёвлар учун 32 ёшни ташкил этади.
Бу йил никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун энг кекса ариза берувчи 92 ёшли эркак бўлди. Қонуний талабларга мувофиқ рухсат олган энг ёш жуфтлик 16 ёшида оила қурди.
Шунингдек, ушбу даврда 409 жуфтлик хорижий фуқаролар билан никоҳни рўйхатдан ўтказди.
Бундан ташқари, йил бошидан бери тахминан 934 жуфтлик ажрашган. Ажрашиш учун ариза берувчиларнинг ўртача ёши эркаклар учун 39 ёш ва аёллар учун 37 ёшни ташкил этади.