19:09, 15 Август 2025 | GMT +5
Александр Шевченко АҚШ турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 102-ракеткаси Александр Шевченко Самтер (АҚШ) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда 208-ўриндаги япониялик Шо Шимабукурони мағлуб этди.
Учрашув 6:3, 6:3 ҳисобида якунланди.
Александр Шевченко нимчорак финалга чиқиш учун 112-ўриндаги грузиялик Николоз Басилашвили билан беллашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Италиядаги турнирда ярим финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.