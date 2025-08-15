OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:09, 15 Август 2025 | GMT +5

    Александр Шевченко АҚШ турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 102-ракеткаси Александр Шевченко Самтер (АҚШ) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Шевченко
    Фото: Sports.kz

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда 208-ўриндаги япониялик Шо Шимабукурони мағлуб этди.

    Учрашув 6:3, 6:3 ҳисобида якунланди.

    Александр Шевченко нимчорак финалга чиқиш учун 112-ўриндаги грузиялик Николоз Басилашвили билан беллашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Италиядаги турнирда ярим финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Александр Шевченко Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!