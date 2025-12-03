Aleksandr Bublik eyslar soni bo‘yicha dunyoning eng yaxshi beshligiga kirdi
ASTANA. Kazinform – Qozog‘istonning birinchi va dunyoning 11-raketkasi Aleksandr Bublik mavsum natijalariga ko‘ra, eng yaxshi beshlikka kirdi.
Qozog‘istonlik tennischi 674 ta eys amalga oshirdi va beshinchi o‘rinni egalladi.
Dunyoning 6-raketkasi amerikalik Teylor Fris 867 ta eys bilan peshqadamlikni qo‘lga kiritdi, uning vatandoshi Raylli Opelka (790) ikkinchi, kanadalik Feliks Oje-Alyassim (783) esa uchinchi o‘rinni egalladi.
679 ta eys bilan chexiyalik Yakub Menshik to‘rtinchi o‘rinni egalladi.
A. Bublik shuningdek, sensatsion natija bilan dunyoning eng yaxshi beshligiga kirdi. U Galle (Germaniya) ATR 500 turnirining ikkinchi bosqichida yetakchi tennischilardan biri italiyalik Yannik Sinnerni 3:6, 6:3, 6:4 hisobida mag‘lub etdi.
Qozog‘istonlik tennischi bu yil sportdagi faoliyatidagi eng yaxshi mavsumini o‘tkazdi va Galle, Gshtaad (Shveysariya), Xanchjou (Xitoy) va Kitsbyuyel (Avstriya) shaharlarida bo‘lib o‘tgan ATR 250 turnirlarida yuqori natijalarga erishdi. Natijada u jahon reytingida 11-o‘ringa ko‘tarildi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘iston ayollar o‘rtasida birinchi, dunyoning 5-raketkasi Yelena Ribakina bu mavsumda 78 ta o‘yinda 516 ta eys amalga oshirib, ajoyib natijaga erishgan edi. U 66 ta o‘yinda 373 ta eys amalga oshirgan chexiyalik Linda Noskovani ortda qoldirdi.
Bu yil Ye. Ribakina Strasburg (Fransiya) va Ninbo (Xitoy) WTA 500 va Ar-Riyodda bo‘lib o‘tgan yilning yakuniy turniri chempioni bo‘ldi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Yelena Ribakinaning eyslar soni bo‘yicha dunyoda peshqadam bo‘lgani haqida xabar bergan edik.