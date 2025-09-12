OZ
Тренд:
    17:11, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Албанияда дунёдаги биринчи сунъий интеллект-вазир тайинланди

    ASTANА. Кazinform — Албания давлат харидларини назорат қилиш учун сунъий интеллект-вазирни тайинлади. У Diellа (албан тилида "қуёш" деган маънони англатади) исмига эга. Бу ҳақда мамлакат бош вазири Эди Рама маълум қилди, деб ёзади Politicо.

    Diella
    Фото: Regnum

    Раманинг сўзларига кўра, давлат тендерлари бўйича қарорлар босқичма-босқич вазирликлардан Diellа ваколатига ўтади.

    "Натижада Албания давлат тендерлари коррупциядан 100% холи бўлган давлатга айланади. Барча давлат маблағлари шаффоф ва тўлиқ назорат қилинади. Бу — фантастика эмас", - деди бош вазир.

    Сунъий интеллект Diellа Албания халқига яхши таниш. У аллақачон миллий электрон давлат хизматлари тизимини - e-Albaniaни бошқаради.

    Сунъий интеллектнинг аватарида анъанавий албан либосидаги ёш қиз тасвирланган.

    Эслатиб ўтамиз, Албаниянинг собиқ президенти коррупцияда гумонланиб ҳибсга олинган.

