16:38, 26 Январь 2026 | GMT +5
Alan Qurmang‘aliev Qatarda bo‘lib o‘tgan WTT turnirida ikkita medalni qo‘lga kiritdi
ASTANA. Kazinform - Qozog‘istonlik sportchi Alan Qurmang‘aliev Dohada bo‘lib o‘tgan WTT Yuth Star ontender xalqaro turnirida ikkita medalni qo‘lga kiritdi, deb xabar beradi Kazinform MOQga tayanib.
Shaxsiy bahslarda qozog‘istonlik beshta uchrashuvda g‘alaba qozondi va yarim finalga chiqdi. U yerda o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatining kumush medal sovrindori Abxinandhu Pradxivadxiga (Hindiston) yutqazdi. Uning yarim finaldagi ishtiroki unga bronza medalini keltirdi.
Shuningdek, Alan juftliklar bahsida Qozog‘istonda Ignas Sisanovas (Litva) bilan bir jamoada uchinchi o‘rinni egalladi.