19:27, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қатар пойтахтида портлаш содир бўлди
Телеканал манбасига кўра, Исроил ҳужуми натижасида ҲАМАСнинг Ғазо секторидаги етакчиси ва музокаралар гуруҳи раҳбари Халил ал-Ҳайя, ҳаракатнинг ташқи ишлар бўлими раҳбари Холид Машъал ва радикалларнинг Ғарбий Соҳилдаги ячейкаси қўмондони Заҳир Жабарин ҳалок бўлган.
Al Hadath манбалари ХАМАС сиёсий бюроси аъзоси Низара Авдалли вафот этганини тасдиқлади.
Телеканал хабарига кўра, ҳужум вақтида ҳаракат раҳбариятининг яна бир аъзоси Ғози Ҳамад ҳам бинода бўлган. Бироқ, унинг тақдири ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.