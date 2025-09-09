OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:27, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қатар пойтахтида портлаш содир бўлди

    ASTANА. Кazinform – Қатар пойтахтида портлаган бинода Фаластиннинг ХАМАС ҳаракати раҳбариятининг камида 4 нафар аъзоси бўлган. Бу ҳақда Al Hadath телеканали маълум қилди, деб ёзади Россиянинг ТАСС агентлиги.

    портлаш
    Фото: euronews.com

    Телеканал манбасига кўра, Исроил ҳужуми натижасида ҲАМАСнинг Ғазо секторидаги етакчиси ва музокаралар гуруҳи раҳбари Халил ал-Ҳайя, ҳаракатнинг ташқи ишлар бўлими раҳбари Холид Машъал ва радикалларнинг Ғарбий Соҳилдаги ячейкаси қўмондони Заҳир Жабарин ҳалок бўлган.

    Al Hadath манбалари ХАМАС сиёсий бюроси аъзоси Низара Авдалли вафот этганини тасдиқлади.

    Телеканал хабарига кўра, ҳужум вақтида ҳаракат раҳбариятининг яна бир аъзоси Ғози Ҳамад ҳам бинода бўлган. Бироқ, унинг тақдири ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.

    Теглар:
    Исроил Яқин Шарқ Жаҳон янгиликлари Қатар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!