    18:41, 15 Март 2026 | GMT +5

    Ақтауда референдум куни туғилган чақалоққа Ата-Зан деб исм қўйилди

    ASTANA. Kazinform – Ақтаудаги шаҳар касалхонасининг туғруқ бўлимида туғилган ўғил болага ота-онаси томонидан республика референдуми шарафига махсус исм – Ата-Зан қўйилди.

    В Актау родился ребенок, которого назвали Ата-Заң в день республиканского референдума
    Фото: ЦОК Мангистауской области

    Шифокорларнинг сўзларига кўра, она ва бола яхши аҳволда. Ота-оналар бу исмни Конституцияга ҳурмат белгиси ва мамлакатда бўлиб ўтаётган республика референдумини эслатиш учун танлаганликларини айтдилар.

    Ата-Заң назвали ребенка, родившегося в день республиканского референдума, в Актау
    Фото: ЦОК Мангистауской области

    Сўнгги йилларда Қозоғистонда муҳим воқеалар ва қадриятларни акс эттирувчи ноёб исмлар кўпинча қўйилмоқда. Бу тенденция, айниқса, тарихий аҳамиятга эга қарорлар қабул қилинадиган ёки умумхалқ овоз беришлари ўтказиладиган кунларда сезиларли.

    Ақтауда референдум күні туған сәбиге Ата-Заң есімі қойылды
    Фото: Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасы

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қозоғистонда республика референдуми ўтказилди. 

    Ляззат Сейданова
