Ақтауда референдум куни туғилган чақалоққа Ата-Зан деб исм қўйилди
ASTANA. Kazinform – Ақтаудаги шаҳар касалхонасининг туғруқ бўлимида туғилган ўғил болага ота-онаси томонидан республика референдуми шарафига махсус исм – Ата-Зан қўйилди.
Шифокорларнинг сўзларига кўра, она ва бола яхши аҳволда. Ота-оналар бу исмни Конституцияга ҳурмат белгиси ва мамлакатда бўлиб ўтаётган республика референдумини эслатиш учун танлаганликларини айтдилар.
Сўнгги йилларда Қозоғистонда муҳим воқеалар ва қадриятларни акс эттирувчи ноёб исмлар кўпинча қўйилмоқда. Бу тенденция, айниқса, тарихий аҳамиятга эга қарорлар қабул қилинадиган ёки умумхалқ овоз беришлари ўтказиладиган кунларда сезиларли.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қозоғистонда республика референдуми ўтказилди.