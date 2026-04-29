KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ақтау 2030 йил учун ИҲТнинг туризм пойтахти унвонига ягона номзод сифатида кўрсатилди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг Ақтау шаҳри 2030 йил учун Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) туризм пойтахти унвонига ягона номзод сифатида кўрсатилди.

    Ақтау 2030 жылға арналған ЭЫҰ-ның туристік астанасы атағына жалғыз үміткер ретінде ұсынылды
    Фото: Ақтау қаласының әкімдігі

    27-29 апрель кунлари Озарбайжоннинг Шуша шаҳрида Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти туризм вазирлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Туризм бўйича юқори даражадаги экспертлар гуруҳининг 9-йиғилишида маълум қилинди.

    Йиғилишда мутахассислар Ақтау ягона номзод эканлигини таъкидлаб, Қозоғистонга бу йўналишдаги ишида муваффақиятлар тилади.

    Ақтау - Каспий денгизи бўйида жойлашган ноёб шаҳар. Шунинг учун бу ерда пляж, экологик ва бизнес туризмини ривожлантириш учун катта салоҳият мавжуд.

    Ақтау шаҳри Манғистау вилояти
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф