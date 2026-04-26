Ақсу-Жабағили қўриқхонасининг 100 йиллиги муносабати билан 1000 туп дарахт экилди
ASTANА. Кazinform – Ақсу-Жабағили давлат табиат қўриқхонасининг 100 йиллиги ва Қозоғистонда дарахт экиш куни муносабати билан қўриқхонада 1000 туп дарахт экилди.
Тадбир Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан бошланган "Тоза Қозоғистон" умумхалқ акцияси доирасида бўлиб ўтди. Акцияда қўриқхона ходимлари, олимлар, талабалар, мактаб ўқувчилари ва кўнгиллилар иштирок этди.
Дарахт экиш тадбири денгиз сатҳидан 1490 метр баландликда, Талас Олатови ёнбағрида жойлашган Жетисай дарасида ташкил этилди.
Ақсу-Жабағили давлат табиат қўриқхонаси 1926 йил 14 июл да ташкил этилган. Қўриқхона 131 934,3 гектар майдонни эгаллайди ва Талас Олатовининг шимоли-ғарбий қисмини ва Ўгам тизмасини эгаллайди. У Туркистон вилоятининг Тулкибас, Тўле Би, Байдибек туманлари ва Жамбил вилоятининг Жуали тумани билан чегарадош. Қўриқхона таркибига "Авлиё" ва "Қарабастау" палеонтологик бўлимлари киради.
2015 йилда қўриқхона Парижда ўтказилган ЮНEСКОнинг "Инсон ва биосфера" дастури доирасида халқаро биосфера қўриқхоналари рўйхатига киритилган. 2016 йилда эса Ақсу-Жабағили жойлашган Ғарбий Тянь-Шань трансчегаравий зонаси ЮНEСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган.
Қўриқхонанинг фаунаси бой ва ноёб турларга эга. Бу ерда 299 турдаги қуш, 52 турдаги сутэмизувчи, 11 турдаги судралиб юрувчи ва 3 турдаги амфибиялар мавжуд. Қозоғистоннинг Қизил китобига киритилган 9 та ҳайвон мавжуд, жумладан, қор барси, Тянь-Шань жигарранг айиғи, Туркистон силовсини ва архари.
Флора ҳам хилма-хил. Қўриқхонада 1312 турдаги юқори синфли ўсимликлар, жумладан, Қизил китобга киритилган 41 турдаги ўсимликлар ўсади.
— Бизнинг асосий мақсадимиз — Ақсу ва Жабағили дарёлари бошланадиган табиий ҳудудни, музликлар ва тоғ кўлларини сақлаб қолиш ва уни келажак авлодларга етказиш, — дейилади баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари "Тоза Қозоғистон" республика экологик акциясида иштирок этди.