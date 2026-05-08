АҚШнинг савдо суди Трампнинг 10 фоизли тарифига қарши қарор чиқарди
ASTANA. Kazinform — Американинг халқаро савдо суди АҚШ маъмуриятининг импорт қилинадиган товарлар ва хизматларга 10 фоизли тариф жорий этишини ҳақиқий эмас деб топди. Қарор суднинг электрон маълумотлар базасида эълон қилинди, деб хабар беради ТАСС.
“20 февралдаги №11012 қўшимча импорт божини вақтинча жорий этган <…> қарор қонунга зид ва ҳақиқий эмас деб топилди”, — дейилади ҳукмда.
Суд АҚШ маъмуриятига қарорни беш кун ичида бажаришни буюрди. Жавобгар импорт қилувчиларга буйруқ амал қилган даврда тўланган бож тўловларини ҳам қоплаб бериши керак. Даъвогарлар қаторига йигирмага яқин штат кирди. Улар тарифларни белгилашга асос бўлган қонуннинг 122-моддасини бу мақсадларда қўллаш мумкин эмас деб ҳисоблайди.
20 февралда АҚШ олий суди амалдаги президентнинг халқаро фавқулодда иқтисодий кучлар тўғрисидаги қонундан (IEEPA) бошқа мамлакатларга импорт божларини жорий қилиш учун фойдаланганини ваколатларини суиистеъмол қилиш деб тан олди. Бироқ, суд АҚШ маъмурияти тарифларда тўланган пулларни қайтаришга мажбурми ёки йўқлигини тушунтирмади. Шундан сўнг, АҚШ президенти барча мамлакатлардан импортга 10 фоизлик божларни жорий этиш тўғрисидаги буйруқни имзолади. Кейинчалик у уларни 15% гача ошириш ниятини маълум қилди. АҚШ импортига 10% глобал тариф 24 февралда кучга кирди. Ушбу чора 150 кун давом этиши керак эди.
Yonhap ахборот агентлиги АҚШ савдо судининг қарори Дональд Трампнинг савдо сиёсатига яна бир ҳуқуқий зарба бўлганини эълон қилди.