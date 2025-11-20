АҚШнинг Хитойдан энг кўп кредит олиши аниқланди
ASTANA. Kazinform - Америкалик тадқиқотчилар Хитой ривожланаётган мамлакатларга эмас, балки юқори даромадли мамлакатларга кредит беришини ва АҚШ Хитойдан энг катта қарз олувчи эканлигини аниқлади, деб хабар беради NBC.
АҚШнинг Уильям ва Мэри университети қошидаги AidData лабораторияси ҳисоботида айтилишича, 2000 йилдан 2023 йилгача Хитой дунёнинг барча минтақаларидаги 200 та давлатга 2,2 триллион доллар миқдорида кредит ва грантлар ажратган.
Паст ва ўртадан паст даромадли мамлакатларга кредит бериш улуши 2000 йилдаги 88 фоиздан 2023 йилда 12 фоизга камайди. Шунингдек, Пекин ўзининг “Бир камар, бир йўл” ташаббуси доирасида жанубдаги Глобал инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришни қисқартирди.
Бундан ташқари, ўрта ва юқори даромадли мамлакатларни қўллаб-қувватлаш учун ажратилган маблағлар улуши 2000 йилдаги 24 фоиздан 2023 йилда 76 фоизга кўтарилди. Масалан, Буюк Британия 60 миллиард доллар, Европа Иттифоқи эса 161 миллиард доллар олган.