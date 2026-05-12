АҚШнинг Флорида штатида ўрмон ёнғинлари авж олмоқда
ASTANA. Kazinform - Флорида штатидаги кенг кўламли ўрмон ёнғини ҳали тўлиқ ўчирилмаган, деб хабар беради NBC.
Ёнғин Майами-Дейд ва Бровард округларига тарқалмоқда.
NBC хабар беришича, ёнғин U.S. 27-магистралининг ғарбида тахминан 4,8 минг акр майдонни қамраб олган.
Ҳозирча ёнғиннинг атиги 20 фоизи ўчирилган.
Воқеа жойида Майами-Дейд ва Бровард ёнғин-қутқарув хизматлари ишлаяпти.
Ёнғинни ўчиришда авиация ҳам иштирок этяпти.
Вертолётлар ва самолётлар ҳаводан сув пуркаяпти.
Қалин тутун туфайли баъзи ҳудудларда кўриниш сезиларли даражада ёмонлашди.
Ҳукумат аҳолини хавфли зонадан узоқроқ туришга чақирди.
Маҳаллий аҳолининг айтишича, аланга турар-жой биноларига етиб келган.
Баъзи ҳудудларда ёнғин ягона эвакуация йўлини тўсиб қўйган.
Ҳозирча қурбонлар ҳақида хабарлар йўқ.