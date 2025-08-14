АҚШнинг давлат қарзи рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform - АҚШнинг давлат қарзи 37 триллион доллардан ошди. Бу рекорд сумма Америка қарзининг тез ўсиши ва солиқ тўловчиларга босим кучайиб бораётганидан далолат беради, деб хабар беради Kazinform The Associated Pressга таяниб.
Давлат қарзи бўйича янгиланган маълумотлар сешанба куни эълон қилинган АҚШ Молия вазирлигининг сўнгги ҳисоботида келтирилган.
Associated Press таъкидлаганидек, давлат қарзи пандемиядан олдин прогноз қилинганидан бир неча йил олдин 37 триллион доллардан ошди. Конгресс бюджет идорасининг 2020 йилги прогнозига кўра, қарз фақат 2030 молия йилидан кейин бу белгидан ошади.
Бироқ 2020 йилда бошланган ва АҚШ иқтисодиётининг кўп қисмини фалаж қилган COVID-19 пандемияси туфайли қарз кутилганидан тезроқ ўсди. Кейин федерал ҳукумат мамлакат иқтисодиётини барқарорлаштириш ва тикланишни қўллаб-қувватлаш учун Президент Дональд Трамп ва кейин Президент Жо Байден даврида катта миқдорда қарз олди.
Аввалроқ Конгресснинг Бюджет бюроси президент Дональд Трампнинг солиқ ва харажатлар тўғрисидаги қонун лойиҳаси 2034 йилга бориб федерал бюджет камомадини 3,4 триллион долларга оширишини маълум қилганди.