АҚШда 2026 йилги "Олтин глобус" мукофотлари ғолиблари эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Лос-Анжелесда 83-чи "Олтин глобус" мукофотлари ғолиблари эълон қилинди, деб хабар беради BBC.
«Битва за битвой» фильми 9 номинация бўйича юқори баҳоланиб, пешқадам бўлди, жумладан «Энг яхши фильм (мюзикл ёки комедия)», «Энг яхши режиссёр» ва «Энг яхши сценарий» номинациялари бор.
Ундан сўнг Йоаким Триернинг «Сентиментальная ценность» фильми 8 номинация, Райан Куглернинг «Грешники» фильми 7 номинация бўйича мукофотга эга бўлди. Хлоя Чжаонинг «Гамнет» фильми 6 номинацияга эга бўлди, Гильермо дель Торонинг «Франкенштейн» ва «Джон Чу» кинокартиналари эса 5 номинациядан ўрин олди.
«Энг яхши драма» номинациясига «Франкенштейн», «Гамнет», Жафар Панахининг «Простая случайность», Клебер Мендонс Фильонинг «Секретный агент», «Грешники» ва «Сентиментальная ценность» фильмлари таклиф этилди.
Телесериаллар орасида «Белый лотос» 6 номинация бўйича пешқадамлик қилмоқда. Британиянинг Netflix сериали «Переходной возраст» 5 номинацияни қўлга киритди, шу жумладан яқинда Эмми мукофотининг энг ёш совриндори бўлган 15 ёшли Оуэн Купер «Иккинчи пландаги энг яхши актёр» номинациясига сазовор бўлди.
«Убийства в одном здании» ва «Разделение» сериалларининг ҳар бири 4 номинациядан ғолиб бўлди. Чет эл фильмлари орасида норвегиялик «Сентиментальная ценность» фильми 8 номинация бўйича ажралиб турди, франциянинг «Простая случайность» фильми эса 4 номинацияни қўлга киритди.
Асосий актёрлик тоифаларида кутилмаган сюрпризлар бўлди. «Энг яхши драматик актриса» номинациясига Сидни Суини («Кристи») эмас, балки Женнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»), Жулия Робертс («После охоты») ва «Прости детка» фильмида бош роль ижро этган Ева Виктор номзод бўлди. Шунингдек, Тесса Томпсон («Гедда») ва ирландиялик актриса Жесси Бакли («Гамнет») ҳам номинацияга сазовор бўлди.
«Аватар. Пламя и пепел» фильми 2 номинацияга эга бўлди — бири касса тушуми бўйича, иккинчиси Майли Сайруснинг саундтреки бўйича. «Энг яхши касса тушуми» тоифасидаги бошқа номинантлар қаторида «F1», «Кей-поп-охотницы на демонов» ҳам бор.
«Олтин глобус» – 2026 тақдирлаш маросими 11 январда Лос-Анжелесда бўлиб ўтади, уни Никки Глейзер кетма-кет иккинчи йил олиб боради.
«Оскар»дан фарқли ўлароқ, «Олтин глобус» номзодлари кино саноатини ёритувчи халқаро журналистлар томонидан танланади.