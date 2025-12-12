АҚШ Венесуэла президентининг оиласига қарши санкциялар жорий қилди
ASTANA. Kazinform - АҚШ Венесуэла нефть сектори ва президент Николас Мадуронинг оиласи аъзоларига қарши санкциялар жорий қилди, деб хабар беради Kazinform The New York Timesга таяниб.
Санкциялар Мадуронинг рафиқасининг учта жияни ва Венесуэла нефтини ташийдиган кемаларга эгалик қилувчи олтита юк ташиш компаниясига қаратилган.
Бундан ташқари, Трамп маъмурияти чоршанба куни АҚШ кучлари Венесуэла яқинидаги халқаро сувларда қўлга олган ва мусодара қилган Skipper танкеридан нефтни мусодара қилиш учун қонуний ваколат сўрамоқда.
АҚШ ҳукуматининг бу ҳафтаги ҳаракатлари Венесуэладан нефть ташишни истаган танкерлар сонини камайтириши мумкин. Бироқ, бу АҚШда бир баррелига 58 доллар атрофида бўлган нефть нархларига сезиларли таъсир кўрсатмади. Бозор хавотирда, чунки Венесуэла кам нефть ишлаб чиқаради, бу глобал истеъмолнинг 1% дан камроғини ташкил қилади.