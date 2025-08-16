00:37, 16 Август 2025 | GMT +5
АҚШ ва Россия президентлари Анкориждаги ҳарбий базада учрашди
ASTANА. Кazinform - Путин ва Трамп Аляскадаги ёзги майдонда бир вақтнинг ўзида самолётларидан тушдилар.
Трамп Путинни самолёт ёнида кутиб олди, етакчилар қизил гиламдан ўтиб, журналистлар олдига етиб боргач, яна бир бор қўл сиқишди. Қисқа фотосессиядан сўнг президентлар машинада (Cadillac) жўнаб кетишди.
Путин ва Трамп ўртасидаги учрашув чоғида F-35 қирувчи самолёти ва В-2 стратегик бомбардимончи самолёти ҳавода учиб юрди.
Аввалроқ Владимир Путиннинг Аляскадаги Анкориж аэропортига етиб боргани ҳақида ёзган эдик.
Таъкидлаш жоизки, бўлажак саммит учун қатъий вақт чекловлари йўқ. Натижаларни Путин ва Трамп матбуот хизматлари вакиллари қўшма матбуот анжумани чоғида эълон қилади.