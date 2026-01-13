АҚШ ўз фуқароларини Эронни тарк этишга чақирди
ASTANA. Kazinform — АҚШ Давлат департаменти Эрондаги Америка фуқароларига шошилинч огоҳлантириш бериб, уларни Арманистон ва Туркия чегаралари орқали мамлакатни тарк этишни кўриб чиқишга чақирди. Бу ҳақда Report агентлиги хабар берди.
Огоҳлантириш оммавий норозилик намойишлари ва демонстрацияларга қарши зўравонлик билан бостирилган бир пайтда "Эрондаги виртуал АҚШ элчихонаси" сайтида жойлаштирилди.
Мамлакатдан чиқиб кета олмайдиган америкаликларга уйда ёки бошқа хавфсиз бинода қолиш ва озиқ-овқат, сув, дори-дармон ва бошқа зарур нарсаларни захиралаш тавсия этилади.
Шунингдек, Двлат департаменти АҚШ фуқароларига "паст профилни сақлаш", намойишлар бўлиб ўтадиган жойлардан қочишни, режаларини ўзгартиришга тайёр бўлишни ва АҚШ ҳукумати ёрдамига таянмайдиган фавқулодда вазиятлар режасига эга бўлишни тавсия қилади.
АҚШнинг Эрон учун 4-даражали саёҳат бўйича маслаҳати ўз кучида қолмоқда. Теҳрондаги Швейцария элчихонаси АҚШнинг Эрондаги манфаатларини ифодалайди ва АҚШ фуқароларига фавқулодда хизматлар кўрсатади.