АҚШ олимлари вируслар, бактериялар ва аллергияларга қарши универсал вакцина ишлаб чиқдилар
ASTANA. Kazinform — АҚШ олимлари бурун спрейи шаклида вакцина ишлаб чиқмоқдалар. Ушбу вакцина организмни нафақат барча турдаги грипплардан, балки шамоллаш, бактериал ўпка инфекциялари ва ҳатто баъзи аллергия турларидан ҳам ҳимоя қила олади. Бу ҳақда BBС хабар берди.
Стэнфорд университети жамоаси ўзларининг "универсал вакцинасини" ҳайвонларда муваффақиятли синовдан ўтказди ва ҳозирда одамлар билан клиник синовларга тайёргарлик кўрмоқда.
Олимларнинг фикрига кўра, уларнинг усули инсоният икки асрдан ортиқ вақт давомида фойдаланиб келаётган классик вакциналардан тубдан фарқ қилади. Мутахассислар ушбу иш натижаларини таъсирчан деб ҳисоблайдилар, гарчи лойиҳа ҳали ҳам ишлаб чиқиш босқичида бўлса ҳам.
Шуни таъкидлаш керакки, анъанавий вакциналар организмга маълум бир вирусдан ўзини ҳимоя қилишни "ўргатади": қизамиқ, сувчечак ёки бошқа касалликларга қарши вакцина фақат битта патогенга қарши иммунитетни фаоллаштиради. Бу ёндашув XVIII асрнинг охиридан бери қўлланилган бўлиб, биринчи марта британиялик шифокор Эдвард Женнер томонидан қўлланилган.
Янги усул бутунлай бошқача тарзда ишлайди: у иммунитет тизимини "ўргатмайди", балки иммун ҳужайралари ўртасида ахборот алмашинувининг табиий жараёнини имитация қилади.
Вакцина бурун орқали юборилади ва ўпкадаги оқ қон ҳужайраларини - макрофагларни фаоллаштиради. Бу ҳужайралар инфекцияга қарши курашишга тайёр. Натижада, организм нафас йўлларига киришга ҳаракат қиладиган ҳар қандай патогенга жавоб бериши мумкин.