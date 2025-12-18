АҚШ Конгресси рекорд даражадаги мудофаа бюджетини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Конгресс 2026 молия йили учун АҚШ мудофаа бюджети тўғрисидаги қонун лойиҳасини қабул қилди, унда рекорд даражадаги ҳарбий харажатлар 901 миллиард долларни ташкил этиши кўзда тутилган, деб хабар беради DW.
Чоршанба, 17 декабрь куни Сенатда бўлиб ўтган овоз бериш жараёнида 77 нафар қонун чиқарувчи Миллий мудофаа ваколати тўғрисидаги қонунни ёқлаб овоз берди, 20 нафари эса қарши овоз берди.
Вакиллар палатаси ўтган ҳафта ҳужжатни маъқуллади. Энди унинг кучга кириши учун уни АҚШ президенти имзолаши керак. Оқ уй Дональд Трампнинг буни амалга ошириш ниятини эълон қилди. 30 сентябрда якунланган 2025 молия йили учун АҚШ ҳарбий бюджети 884 миллиард долларни ташкил этди.
Ҳужжатда, хусусан, ҳарбий хизматчиларнинг иш ҳақини 3,8 фоизга ошириш, ҳарбий техника сотиб олиш ва АҚШнинг рақобатбардошлигини ошириш чоралари кўзда тутилган.
Ҳужжатда Украинани қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилган. Қонунда Украина хавфсизлигига ёрдам ташаббуси доирасида кейинги икки йил ичида 400 миллион доллардан 800 миллион долларгача маблағ ажратиш кўзда тутилган. Ушбу маблағлар Америка компаниялари орқали Украина Қуролли Кучлари учун қурол сотиб олишга сарфланади.
Яна 175 миллион доллар Болтиқбўйи давлатлари - Эстония, Латвия ва Литва мудофаасига ажратилган. Бундан ташқари, қонун АҚШ Мудофаа вазирлигининг Европадаги АҚШ қўшинлари сонини 76 мингга қисқартириш имкониятини чеклайди. Европадаги АҚШ қўмондонига НАТО Олий Бош қўмондони лавозимидан истеъфога чиқиш тақиқланган.
Қонун лойиҳасида Трампнинг АҚШ Мудофаа вазирлиги номини "Уруш вазирлиги"га ўзгартириш таклифи тилга олинмаган. АҚШ маъмурияти аллақачон бу номдан фойдаланаётган бўлса ва Мудофаа вазири Пит Хегсет ўзини "Уруш бўйича давлат котиби" деб атаса-да, бу ўзгариш Конгресс томонидан расман тасдиқланиши керак.