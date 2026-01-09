OZ
    17:37, 09 Январь 2026

    АҚШ чегарачилари томонидан отишма оқибатида икки киши жароҳат олди

    ASTANA. Kazinform — Орегон штатининг Портленд шаҳрида АҚШ божхона ва чегараларни ҳимоя қилиш агентлари томонидан отишма оқибатида икки киши жароҳат олди, деб хабар берди Report агентлиги.

    АҚШ-та шекарашылар оқ атып, екі адам жараланды
    Фото: Report

    Бу ҳақда Федерал Қидирув Бюросининг (ФҚБ) маҳаллий идораси ижтимоий тармоқларда хабар берди.

    «Портленддаги ФҚБ соат 14:15 атрофида содир бўлган отишмани текширмоқда. Ҳодисага божхона ва чегара хизмати ходимлари аралашган ва икки киши жароҳатланган», - деб хабар қилди нашр.

    Эслатиб ўтамиз, Миннеаполисда иммиграция ходими АҚШ фуқаросини отиб ўлдирган. Натижада штатда норозилик намойишлари бошланган.

    Америка расмийларига кўра, аёл ICE ходимини машинаси билан уриб юбормоқчи бўлган. Бироқ, маҳаллий ҳокимият воқеанинг видеолавҳаларига асосланиб, бу версияни қатъиян рад этди.

    Ляззат Сейданова
