АҚШ армиясидаги аёллар эркаклар билан бир хил ҳарбий тайёргарликдан ўтадилар
ASTANA. Kazinform — АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет армиядаги аёлларнинг самарадорлигини кўриб чиқишни режалаштирмоқда, деб хабар беради BILD.
Бу текширувни Мудофаа таҳлил институти (IDA) ўтказади, деб сешанба куни Пентагон вакили Кингсли Уилсон маълум қилди.
Уилсоннинг айтишича, ҳарбийлар орасида бир хил ва гендерга нейтрал стандартлар сақланиши керак, чунки «рюкзак ёки одамнинг оғирлиги эркаклар ва аёллар учун бир хил».
Пентагон тайёргарлик даражасини пасайтирмайди, шунингдек, бирон бир квота ёки мафкуравий талаблар учун стандартларни ўзгартирмайди.
NPR маълумотларига кўра, кўриб чиқиш олти ойга режалаштирилган.
Ўтган йили Хегсет янги армия стандартларини эълон қилди.
“Эркаклар даражасидаги жисмоний стандартларга мос келмайдиганлар ҳарбий хизматда бошқа позиция ёки янги мутахассислик излаши керак. Айрим жанговор мутахассисликлар стандартлари аёлларга мос келмаса, бу ўзгармайди”, - деди вазир.
Бироқ, фақат эркаклардан иборат бўлинмалар мақсад эмас, балки мумкин бўлган натижа эканлигини таъкидлади.
Танқидчиларнинг таъкидлашича, ҳозирнинг ўзида АҚШ ҳарбийлари эркаклар ва аёллар учун бир хил талабларга эга. Бироқ, Хегсет стандартларни шунчалик юқори кўтаришни режалаштирмоқдаки, жисмоний фарқлар туфайли аёллар учун уларга эришиб бўлмаслиги мумкин.
Масалан, Navy Seals каби элита бўлинмаларида ҳали бирорта ҳам аёл қатъий танлов жараёнидан ўтмаган.
Ҳозирда аёллар АҚШ ҳарбийларининг тахминан 18 фоизини ташкил этади, бу юқори кўрсаткич. Таққослаш учун, Германия армиясининг аёллар атиги 13 фоизини ташкил этади. Туркиядан ташқари, барча НАТО мамлакатларида аёллар ҳарбий хизматга қабул қилинади.