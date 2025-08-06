АҚШ 2030 йилгача Ойда ядровий реактор қуришни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform – АҚШ транспорт котиби ва NASAнинг вақтинчалик бошқарувчиси Шон Даффи шу ҳафтада Ойда атом электр станциясини (АЭС) қуриш бўйича ишларни жадаллаштириш ташаббусини эълон қилмоқчи, деб хабар беради Politico.
Янги директива NASAдан саноат компанияларидан 2030 йилгача 100 киловаттлик ядро реакторини ишга тушириш бўйича таклифлар олишини талаб қилади. Бу астронавтларни Ойга қайтариш йўлидаги муҳим қадам бўлади.
Бундан ташқари, Даффи NASA учун ҳам устувор вазифа бўлган Халқаро космик станция ўрнини босадиган янги объект устидаги ишларни тезлаштиришга чақирди.
“Ушбу икки қадам АҚШнинг Ой ва Марсни тадқиқ қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини тезлаштиришга ёрдам бериши мумкин. Таъкидлаш жоизки, Хитой ҳам шу мақсадларни ўз олдига қўйган”, – дейилади мақолада.
NASA олти ой ичида камида иккита компания билан шартнома имзолашни режалаштирмоқда. Агентлик янги станцияни 2030 йилгача орбитага чиқаришни мақсад қилган. Агар бу муддат ўтказиб юборилса, фақат Хитой доимий бошқариладиган орбитал станцияга эга бўлиши мумкин.
Axiom Space, Vast ва Blue Origin каби қатор компаниялар аллақачон ўз лойиҳаларини тақдим этган. Бироқ сўнгги ойларда қонунчилар агентликни ушбу компанияларга зарур маблағларни ажратишда сустлик қилаётгани учун танқид қилишди.
Бу ташаббуслар аввалги Трамп маъмуриятининг космик режаларига ҳам тўғри келади. Аввалроқ Оқ уй 2026 йилги бюджетда инсоннинг космик миссияларини молиялаштиришни кўпайтиришни, аммо бошқа лойиҳалар, жумладан, илмий миссияларни молиялаштиришни 50 фоизга қисқартиришни таклиф қилган эди.