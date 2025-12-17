13:32, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Ақордада энергетика соҳаси ривожига катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқаролар тақдирланди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат энергетика соҳасини ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун бир гуруҳ фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлади.
"Отан" ордени билан
Абитаев Есберген Абитайевич - меҳнат фахрийси, Алмати шаҳри;
"Парасат" ордени билан
Атақулов Ермаханбет Тиллабекович - «KEGOC» АЖ бошқарувчи директори, Астана шаҳри
Сулейменов Серик Жусипович - "Қозоғистон электр энергияси ва энергия бозори оператори" АЖ бошқаруви раиси маслаҳатчиси, Қизилўрда вилояти;
«Құрмет» ордени билан
Асрепов Миржан Гумарович - меҳнат фахрийси, Астана шаҳри
Бузав Абжали Мауленович - «Жылу» ДҒК устаси, Туркистон вилояти
Қожин Мурат Қабиденович - меҳнат фахрийси, Ақмола вилояти
Тўлиқ матн билан ушбу ҳавола орқали танишиш мумкин.