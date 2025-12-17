OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Ақордада энергетика соҳаси ривожига катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқаролар тақдирланди

    ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат энергетика соҳасини ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун бир гуруҳ фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлади.

    Ақордада энергетика саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азамат марапатталды
    Фото: Ақорда

    "Отан" ордени билан

    Абитаев Есберген Абитайевич - меҳнат фахрийси, Алмати шаҳри;

    "Парасат" ордени билан

    Атақулов Ермаханбет Тиллабекович - «KEGOC» АЖ бошқарувчи директори, Астана шаҳри

    Сулейменов Серик Жусипович - "Қозоғистон электр энергияси ва энергия бозори оператори" АЖ бошқаруви раиси маслаҳатчиси, Қизилўрда вилояти;

    «Құрмет» ордени билан

    Асрепов Миржан Гумарович - меҳнат фахрийси, Астана шаҳри

    Бузав Абжали Мауленович - «Жылу» ДҒК устаси, Туркистон вилояти

    Қожин Мурат Қабиденович - меҳнат фахрийси, Ақмола вилояти

    Тўлиқ матн билан ушбу ҳавола орқали танишиш мумкин.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ақорда Мукофот
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
