Air India ҳалокати: барча 242 нафар йўловчи ҳалок бўлди

NEW DELHI. Kazinform – Ҳиндистонда ҳалокатга учраган Air India самолёти бортидаги 242 кишининг барчаси ҳалок бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда The Associated Press агентлигига Ҳиндистон полицияси вакили маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.