Air Astana 2026-yil yozida Larnakaga muntazam reyslarni yo‘lga qo‘yadi
ASTANA. Kazinform – Air Astana 2026 aviakompaniyasi yil yozgi jadvalida Kiprga to‘g‘ridan-to‘g‘ri mavsumiy reyslar uchun chiptalarni sotishni boshladi. Iyun oyidan sentyabrgacha aviakompaniya Astana va Almatidan Larnakaga muntazam reyslarni amalga oshiradi. Bu haqda QR Transport vazirligi matbuot xizmati xabar berdi.
Astanadan 2-iyundan 5-sentyabrgacha, seshanba va shanba kunlari, ertalab va tushdan keyin reyslar amalga oshiriladi, Larnakadan qaytish reyslari esa kunduzi amalga oshiriladi. Parvoz davomiyligi borishda 5 soat 40 daqiqa, qaytishda 5 soat 5 daqiqa.
Almatidan 4-iyundan 6-sentyabrgacha parvozlar payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Almatidan uchib ketish ertalab, Larnakadan qaytish tushdan keyin amalga oshiriladi. Parvoz davomiyligi borishda 6 soat 5 daqiqa, qaytishda 5 soat 30 daqiqani tashkil etadi.
Barcha reyslar zamonaviy Airbus A321LR samolyotlarida amalga oshiriladi.