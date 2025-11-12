Аҳоли жон бошига миллионерлар энг кўп қайси мамлакатларда яшайди
ASTANA. Kazinform — World Population Review томонидан эълон қилинган 2025 йилги маълумотларга кўра, аҳоли жон бошига миллионерлар улуши бўйича топ-5 давлат АҚШ, Хитой, Япония, Франция ва Германия ҳисобланади, деб хабар беради Kazinform.
Дунё бўйлаб тахминан 58 миллион киши 1 миллион доллардан ортиқ соф бойликка эга, бу катта ёшдаги аҳолининг тахминан 1,5% ни ташкил қилади. АҚШ бу умумий аҳолининг тахминан 41% ни ташкил қилади, 24 миллиондан ортиқ миллионерлар бор. Бу бадавлат гуруҳ дунё бойлигининг деярли ярмига эгалик қилади.
Нашрда миллионер деганда умумий соф бойлиги (қарзларни чиқариб ташлаган ҳолда) камида 1 миллион долларга тенг бўлган шахс тушунилади.
Америка Қўшма Штатлари
2022 йилда АҚШда соф бойлиги 1 миллион доллардан ортиқ бўлган 24 миллиондан ортиқ одам яшаган, бу эса унинг бой фуқаролар сони бўйича дунёда етакчи мавқеини мустаҳкамлади. Ўтган йили бутун дунё бўйлаб миллионерларнинг умумий сони бироз камайган бўлса-да, Қўшма Штатлар ҳали ҳам етакчилик қилмоқда.
Қўшма Штатларда кўпчилик нефть, муҳандислик ва халқаро савдода бойлик орттирган. Сўнгги 40 йилдаги компьютер буми ҳам кўплаб миллионерларни яратди.
Хитой
Хитой мисли кўрилмаган ишлаб чиқариш саноатини ривожлантирди ва ўз маҳсулотларини бутун дунё бўйлаб жўнатиш йўлларига сармоя киритди. Бунинг учун хитойликлар мамлакатнинг кўп сонли аҳолиси жалб қилган катта ишчи кучидан фойдаланмоқдалар.
Натижада тадбиркорлар ва бизнес етакчилари фойда кўришди. Ҳисоботга кўра, Хитойда қарийб 6,3 миллион миллионер яшайди.
Франция
Франция миллионерлар рейтингида учинчи ўринда туради. Нашрга кўра, мамлакатда 2,9 миллион миллионер яшайди.
Япония
Баъзи ҳисоб-китобларга кўра, Японияда 2,7 миллиондан ортиқ миллионер бор. Мамлакат кўпинча дунёнинг технология пойтахти деб аталади. Кўплаб миллионерлар автомобиль ва электроника саноатига инвестициялар орқали шундай бўлишган.
Германия
Рўйхатда бешинчи ўринни кучли иқтисодиёти ва ажойиб муҳандислик ютуқлари билан машҳур бўлган Германия эгаллайди.
Мавжуд маълумотларга кўра, Европанинг энг йирик иқтисодиётида қарийб 2,7 миллион миллионер бор.
Худди шу маълумотларга кўра, Қозоғистон миллионерлар сон нисбатан паст бўлган мамлакатлар қаторига киради: соф активлари 1 миллион АҚШ долларидан ошадиган жисмоний шахсларнинг улуши 1% дан кам.
Спектрнинг бошқа учида паст даромадли ва ривожланаётган иқтисодиётлар жойлашган бўлиб, уларда миллионерларнинг жон бошига тўғри келадиган улуши минималдир. Энг паст кўрсаткичлар Африка, Жанубий Осиё ва Марказий Американинг айрим қисмларида кузатилади, у ерда бу кўрсаткич нолга яқин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, валюта курслари, турмуш даражаси ва ички активларни баҳолаш бундай халқаро таққослашларда муҳим рол ўйнайди, чунки бойлик маълумотлари АҚШ долларида ҳисобланади.
