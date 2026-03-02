Афғонистонда хотинларини калтаклаганлар 15 кунга, итларга нисбатан зўравонлик қилганлар эса 5 ойга қамалади
ASTANА. Кazinform — Афғонистонда суд эркакни аёлга нисбатан зўравонлик учун 15 кунга, ит ёки қўйга нисбатан шафқатсизлик учун эса 5 ойгача қамоқ жазосига ҳукм қилиши мумкин, деб хабар беради DW.
Афғонистоннинг янги қонунининг 119-моддаси аёлларга нисбатан зўравонликни қонунийлаштиради ва айбланаётган жиноятлар учун ким жазо тайинлаши мумкинлигини белгилайди. Буларга имомлар ва эрлар киради.
32-моддага кўра, агар эр хотинини шунчалик қаттиқ калтакласаки, унинг суяклари синса, танасида очиқ яралар ёки кўкаришлар пайдо бўлса ва аёл судья олдига борса, эр жиноятчи ҳисобланади. "Суд уни 15 кунга қамоқ жазосига ҳукм қилиши керак", дейилади моддада. Агар эркак итга ёки қўйга қўпол муносабатда бўлса, у максимал беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин.
Қонун шу йил бошида Афғонистонда қабул қилинган эди, аммо у яқинда халқаро миқёсда ғазабга сабаб бўлди. У дастлаб Афғонистоннинг инсон ҳуқуқлари бўйича Rawadari гуруҳи томонидан пушту тилида нашр этилган, кейин эса Afghan Analysts Network томонидан инглиз тилига таржима қилинган.
Afghan Analysts Network ташкилоти раҳбари Фавзия Куфи Испаниянинг El País газетасига берган интервьюсида, агар аёл эри 15 кундан кейин қўйиб юборилишини ва уни ўлдиришини билса, судга мурожаат қилмаслиги мумкинлигини айтди. Унинг ҳисоб-китобларига кўра, янги қонун эркакларга аёлларни зўрлаш ва қийноққа солиш ҳуқуқини беради.
Толибон ҳокимият тепасига қайтганидан бери беш йил ичида Афғонистонда аёллар ҳуқуқлари жиддий равишда чекланди. БМТ аёллар ташкилотининг маълумотларига кўра, аёлларнинг 80 фоизи меҳнат бозори ва таълим тизимидан четлаштирилган. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Фолькер Турк янги фармон "аёллар ва болаларга нисбатан зўравонлик"ни қонунийлаштиришини айтди ва Афғонистон "инсон ҳуқуқлари қабристонига" айлангани ҳақида огоҳлантирди.
Эслатиб ўтамиз, Афғонистонда Толибон аёлларга радиодан хабар тарқатишни тақиқлади.