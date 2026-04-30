«Абай қырандары» Ўзбекистонда бўлиб ўтган халқаро мусобақада иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform — Абай вилоятининг «Жас сарбаз» болалар ва ўсмирлар ҳарбий-ватанпарварлик ҳаракати ўқувчилари Чирчиқ шаҳрида бўлиб ўтган «Vatanparvarlar» халқаро ҳарбий-спорт мусобақасида иккинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги мусобақани афсонавий саркарда Амир Темурнинг 690 йиллигига бағишлади. Қуруқликдаги қўшинлар институтида ўтказилган мусобақаларда Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Россия ва Ўзбекистон жамоалари иштирок этди.
Мусобақада улар турникда тортилиш, АК-74 автоматини қисмларга ажратиш ва йиғиш стандартларини, бирлашган тўсиқлар йўлагида бошқарув машқларини бажариш, милтиқдан отиш ва биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича ўз маҳоратларини намойиш этдилар. Ижодий босқичда иштирокчилар ўзларининг кўп қиррали истеъдод ва қобилиятларини намойиш этдилар.
Умумий жамоавий ҳисобда етти мамлакат орасида биринчи ўринни Ўзбекистон терма жамоаси эгаллади. Иккинчи ўринни Қозоғистон жамоаси эгаллади. Учинчи ўринни Қирғизистон ва Беларусдан келган ёш ватанпарварлар бўлишди.
«Абай қырандары» клуби тарбияланувчилари ҳарбий-амалий эстафета, арқон тортиш ва ижодий беллашувларда аъло натижаларни кўрсатдилар. Бундан ташқари, улар милтиқдан ўқ отиш, турникда тортилиш ва АК-74 автоматини қисмларга ажратиш ва йиғиш бўйича мусобақаларда иккинчи ўринни эгаллади. Биринчи ёрдам босқичида эса учинчи ўринни эгаллади.
Мамлакат шарафини ҳимоя қилган жамоа 14 нафар ўқувчидан иборат эди. Мусобақага тайёргарлик Семейнинг 44793-ҳарбий қисмида бўлиб ўтди.