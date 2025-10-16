OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    13:38, 16 Октябрь 2025 | GMT +5

    8 ойда Ўзбекистон Қозоғистонга 121,8 минг тонна нок экспорт қилди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–август ойларида Ўзбекистон 8 та хорижий давлатга қиймати 554,9 млн АҚШ долларга тенг бўлган 486,6 минг тонна нок экспорт қилган.

    нок
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    “Нок экспорти ҳажми 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 60,7 минг тоннага камайган бўлса-да, қиймати 25,2 фоизга ошган”, - дейилади хабарда.

    8 ойда Ўзбекистон нок етказиб берган давлатлар:

    Россия – 251,7 минг тонна;

    Қозоғистон – 121,8 минг тонна;

    Қирғизистон – 57,1 минг тонна;

    Туркманистон – 31,9 тонна;

    Эрон – 19,6 тонна;

    Тожикистон – 2,9 тонна;

    БАА – 1 тонна;

    Беларусь – 0,5 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 8 ойда Ўзбекистон Қозоғистонга 15,2 минг тонна узум экспорт қилгани ҳақида хабар берган эдик.

