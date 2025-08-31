10:09, 31 Август 2025 | GMT +5
31 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, дея хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни дамда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс:
- доллар: сотиб олиш — 537,75 тенге, сотиш — 539,66 тенге;
- евро: сотиб олиш — 625,65 тенге, сотиш — 629,64 тенге;
- рубль 6,58 - 6,70 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 536,00 тенгедан сотиб олинади, 540,98 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 622,03 тенге, сотиш — 632,00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,62 тенге, сотиш —6,72 тенге.
Чимкентда:
- доллар 537,18 тенгедан сотиб олинади, 540,26 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 624,00 тенге, сотиш — 629,24 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,61 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Дам олиш кунидаги расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 538,54 тенге, 1 евро — 628,31 тенге, 1 рубль — 6,7 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков