    10:09, 31 Август 2025 | GMT +5

    31 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, дея хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни дамда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс:

    • доллар: сотиб олиш — 537,75 тенге, сотиш — 539,66 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 625,65 тенге, сотиш — 629,64 тенге;
    • рубль 6,58 - 6,70 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 536,00 тенгедан сотиб олинади, 540,98 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 622,03 тенге, сотиш — 632,00 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,62 тенге, сотиш —6,72 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 537,18 тенгедан сотиб олинади, 540,26 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 624,00 тенге, сотиш — 629,24 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,61 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Дам олиш кунидаги расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 538,54 тенге, 1 евро — 628,31 тенге, 1 рубль — 6,7 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

