26 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача курс:
- доллар: сотиб олиш — 459.90 тенге, сотиш — 466.81 тенге;
- евро: сотиб олиш — 538.00 тенге, сотиш — 547.98 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.85 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 462.94 тенге, сотиш — 465.13 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.65 тенге, сотиш — 548.09 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.01тенге, сотиш — 6.12 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 464.74 тенге, сотиш — 465.76 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.67 тенге, сотиш — 546.76 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.06 тенге, сотиш — 6.13 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 464.86 тенге, 1 евро — 544.03 тенге, 1 рубль — 6.14 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 25 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков