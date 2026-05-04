233 млн доллар: «Дьявол носит Prada 2» фильми жаҳон прокатида биринчи ўринда
ASTANА. Кazinform — «Дьявол носит Prada 2» фильмининг давоми кинотеатрларда катта муваффақиятга эришмоқда. Фильм АҚШ ва Канадада дам олиш кунлари 77 миллион доллар ва халқаро миқёсда 156,6 миллион доллар даромад келтирди ва жаҳон прокатида биринчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Associated Press.
Фильм томошабинларининг аксарияти — томошабинларнинг 76 фоизи аёллар. Уларнинг 74 фоизи фильмни дўстларига албатта тавсия қилишларини айтишди.
Фильм бюджети 100 миллион долларни ташкил этади — бу 2006 йилги биринчи фильмдан уч баравар кўп. Биринчи фильм бутун дунё бўйлаб 326 миллион доллардан ортиқ даромад келтирди ва маданий ҳодисага айланди.
Майкл Жексон ҳақидаги "Майкл" биографик фильми иккинчи дам олиш кунлари 54 миллион доллар даромад келтирди. Унинг глобал прокатдаги умумий даромади энди 423,9 миллион долларни ташкил этади.
Голливуднинг ёзги кино мавсуми шу ҳафта охири бошланади. Comscore таҳлил компанияси маълумотларига кўра, йил бошидан бери АҚШ кассаларидан тушган умумий даромад ўтган йилга нисбатан 14 фоизга кўп. Бу тахминан 2,8 миллиард долларни ташкил этади.
