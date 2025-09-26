2050 йилда саратон касаллигидан ўлим ҳолатлари 75 фоизга ошиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Олимларнинг прогнозларига кўра, 2050 йилга бориб дунёда саратон касаллигидан ўлимлар сони 75 фоизга ошиши мумкин, деб ёзади DW.
The Lancet тиббиёт журналида чоп этилган тадқиқотга кўра, 2050 йилга бориб саратон касаллигидан вафот этганлар сони 18,6 миллионга, ҳар йили ташхис қўйилган янги саратон ҳолатлари сони эса 30,5 миллионга етиши мумкин.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу вазиятдан энг кўп азият чекадиганлар даромади паст мамлакатлардир. Келгуси 25 йил ичида барча янги ҳолатларнинг ярмидан кўпи ва ўлимнинг учдан икки қисми ушбу мамлакатларда қайд этилиши тахмин қилинмоқда.
1990 йилдан 2023 йилгача ўтказилган тадқиқотда саратоннинг 47 тури текширилди. Олимларнинг таъкидлашича, бугунги кунда саратон касаллигидан ўлимнинг 40 фоиздан ортиғи чекиш, нотўғри овқатланиш ва юқори қон шакар даражаси каби 44 та ўзгартирилиши мумкин бўлган хавф омиллари туфайли юзага келади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, айниқса, даромади паст мамлакатларда вазиятни яхшилаш учун саратонни эрта ва аниқ аниқлаш, сифатли даволаниш ва қўллаб-қувватловчи ёрдам олиш имкониятини яхшилаш муҳимдир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон олимлари томонидан ишлаб чиқилган онкологияга қарши дори жорий йилда рўйхатга олинади.