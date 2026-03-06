2040 йилга бориб бутун дунё бўйлаб 227 миллион бола семизликка чалинади
АSTANА.Кazinform — Агар самарали чоралар кўрилмаса, 2040 йилга бориб бутун дунё бўйлаб 220 миллиондан ортиқ бола семизликка чалиниши мумкин. Бу огоҳлантириш Жаҳон семизлик федерацияси ҳисоботида келтирилган.
2025 йилда бутун дунё бўйлаб тахминан 180 миллион бола семизликка чалинган. Бироқ, Жаҳон семизлик федерациясининг янги маълумотлари шуни кўрсатадики, 2040 йилга бориб 5 ёшдан 19 ёшгача бўлган тахминан 227 миллион бола семизликка чалинади ва ярим миллиарддан ортиқ бола ортиқча вазнга эга бўлади.
2026 йилги жаҳон семизлик атласига кўра, бу камида 120 миллион мактаб ёшидаги болалар юқори тана массаси индекси (ТМИ) туфайли келиб чиқадиган сурункали касалликларнинг дастлабки белгиларини кўрсатишини англатади.
Жаҳон семизлик федерацияси ижрочи директори Жоанна Ралстоннинг айтишича, болаларда семизликнинг кўпайиши бутун дунёда касалликни инкор этиш билан боғлиқ.
— Семизлик ва у келтириб чиқарадиган сурункали ва ўлимга олиб келадиган юқумли касалликлар учун бутун бир авлодни айблаш нотўғри, — деди у.
Ҳисоботга кўра, Қўшма Штатлар дунёда юқори тана массаси индексига (ТМИ) эга. Қўшма Штатларда 5 ёшдан 19 ёшгача бўлган 27 миллион боланинг ТМИ кўрсаткичи 1,27 миллионни ташкил этади, бу кўрсаткич бўйича фақат Хитой (62 миллион) ва Ҳиндистондан (41 миллион) кейинги ўринда туради. The Guardian нашрининг ёзишича, бу ҳар беш америкалик боладан иккитаси семиз ёки ортиқча вазнга эга эканлигини англатади.
Ҳисоботда минтақавий фарқлар сезиларли даражада аниқланди. Мактаб ёшидаги болаларнинг ярмидан кўпи ортиқча вазнга эга бўлган 10 та мамлакатнинг барчаси Ғарбий Тинч океани ёки Америкада жойлашган бўлиб, паст ва ўрта даромадли мамлакатларда семириш даражаси тез суръатлар билан ўсиб бормоқда.
Ҳисоботда соғлом муҳитни яратиш бўйича саъй-ҳаракатларни кучайтириш, жумладан, шакар солиғини жорий этиш, носоғлом озиқ-овқат маҳсулотларини реклама қилишни чеклаш ва болалар учун фаол турмуш тарзини тарғиб қилиш сиёсатини ишлаб чиқиш талаб этилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ҳар тўрт нафар боладан бири ортиқча вазнга эга.