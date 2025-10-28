2029 йилда электр энергияси тақчиллигидан халос бўламиз ва хорижга сотишни бошлаймиз – Ерлан Ақкенженов
ASTANА. Кazinform – ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов Ҳукумат йиғилишида мамлакатда электр энергияси тақчиллигини бартараф этиш режасини тақдим этди.
— 2026 йилда тахминан 2600 МВт қувватга эга энергия манбаларини, жумладан, умумий қуввати 174 МВт бўлган қайта тикланадиган энергия объектини ишга тушириш режалаштирилган, — деди вазир.
Ушбу объектлар Алмати (544 МВт ва 557 МВт), Текели (17 МВт), Атирау (59,6 МВт) шаҳарлари ва Қизилўрда (240 МВт), Туркистон (1000 МВт) вилоятларида ишга туширилади.
— 2027 йилда тахминан 1500 МВт қувватга эга, жумладан, 573 МВт қувватга эга қайта тикланадиган энергия объектини ишга тушириш режалаштирилган. 2028 йилда эса 2000 МВт дан ортиқ энергия манбаларини, жумладан, 245 МВт қайта тикланадиган энергия объектларини ишга тушириш режалаштирилган. Шундай қилиб, 2029 йилда иқтисодиётнинг электр энергиясига бўлган барча эҳтиёжларини қоплаш ва энергия тизимини ортиқча энергия билан таъминлаш кутилмоқда. Бу мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш имконини беради, - деди Ерлан Ақкенженов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда хорижий инвестициялар ҳисобидан энергия сақлайдиган объектлар қурилади.