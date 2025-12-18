2028 йилги Олимпия саралаш босқичи: ХОҚ биринчи қоидалар тўпламини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform - Халқаро Олимпия қўмитаси Ижроия кенгаши Лос-Анжелесда (АҚШ) бўлиб ўтадиган 2028 йилги Олимпия ўйинлари учун саралаш тизимларининг биринчи тўпламини тасдиқлади, деб хабар беради Kazinform ҚР МОҚга таяниб.
Швейцариянинг Лозанна шаҳрида бўлиб ўтган йиғилиш давомида 26 та спорт тури ва йўналишлари бўйича танлов қоидалари тақдим этилди ва тасдиқланди: бадминтон, баскетбол, 3х3 баскетбол, BMX, шоссе велосипеди, трек велосипеди, маунтинбайк, эшкак эшиш, каноэда эшкак эшиш, от спорти, қиличбозлик, гандбол, чим устида хоккей, дзюдо, замонавий бешкураш, сузиш, очиқ сувда сузиш, регби-7, елканли спорт, ўқ отиш, таэквондо, волейбол ва пляж волейболи.
Қолган спорт турлари бўйича танлов тизимлари 2026 йил бошида кўриб чиқиш учун ХОҚ ижроия кенгашига тақдим этилиши режалаштирилган.
Кўпгина спорт турлари ва йўналишлари бўйича 2028 йилги ўйинларга саралаш аввалги Олимпия ўйинларида қўлланилган тасдиқланган ва муваффақиятли амалга оширилган танлов моделларига асосланади. Барча қоидалар ХОҚнинг мажбурий тасдиқлашига боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, Лос-Анжелесдаги Олимпия ўйинларига саралаш спортчиларга квоталарни ютиб олишнинг камида иккита усулини тақдим этади.