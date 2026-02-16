2026 йилги Рамазон: Рўза ҳақида билиш керак бўлган муҳим нарсалар
ASTANA. Kazinform - Рамазон ойида рўза тутадиганлар анъанавий равишда бир қатор амалий саволларга дуч келишади, масалан, тиббий ёрдам олишлари мумкинми, қачон рўзани бузишга рухсат берилади ва ўтказиб юборилган кунларни қандай қилиб қоплаш керак. Kazinform мухбири Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармасининг (ҚМДБ) энг кенг тарқалган саволлар бўйича асосий тушунтиришларини тўплади.
Тасдиқланган тақвимга кўра, 2026 йилда Рамазон 19 февралдан 19 мартгача давом этади. Рўза тонг отишидан қуёш ботишигача тутилади, бунда овқатланиш, ичиш, чекиш ва жинсий яқинликдан сақланиши лозим. Бу соғлом ақли расо ва соғлом ҳолати туфайли уни бажаришга қодир бўлган вояга етганлар учун фарздир.
Даволаниш ва тиббий муолажалар
Диний бошқарма мутахассиси қонни текшириш учун ёки донор сифатида қон топшириш рўзани бузмаслигини тушунтиради. Тиш даволаш, тишни олиб ташлаш ва оғриқ қолдирувчи уколлар ҳам, агар сув, дори ёки қон ютилмаган бўлса, рўзани бузмайди. Агар шундай бўлса, шу куннинг рўзаси бузилган деб ҳисобланади ва уни қазо қилиш керак бўлади.
Овқат ўрнини босмайдиган ва калория бермайдиган уколлар - антибиотиклар, оғриқ қолдирувчи воситалар, иситмани туширувчи воситалар, инсулин, вакциналар ва витаминлар - рўзани бузмайди. Вена ичига юбориладиган дорилар ҳақида диний амалиётда турли фикрлар мавжуд. Агар улар овқат ва ичимлик ўрнини босмаса, рўза давом эттирилади. Иложи бўлса, муолажаларни кечқурунга қайта режалаштириш ва уларни ифтордан кейин бажариш тавсия этилади.
Аёллар қачон рўза тутиши мумкин?
Ҳомиладор ва эмизикли аёллар, агар уларнинг аҳволи имкон берса, рўза тутишлари мумкин. Агар она ёки бола учун хавф туғилса, рўза кунларини ўтказиб юбориш ва кейинроқ қазосини тутиш мумкин. Шунингдек, ҚМДБ ҳайз кўриш пайтида ва туғруқдан кейинги даврда рўза тутмаслик кераклигини эслатди. Агар ҳайз кўриш кундузги вақтда - ҳатто рўзани очишдан бир неча дақиқа олдин бошланса - ўша куннинг рўзаси бузилган ҳисобланади ва кейин қазосини тутиш керак бўлади.
Чекиш рўзани бузадими?
Рўза пайтида чекиш рўзани бузади, чунки одам танага кирадиган заррачалар ва моддаларни ўз ичига олган тутунни атайлаб ичига ютади. Бу рўзани бузадиган ҳаракат ҳисобланади.
Ўтказиб юборилган кунларни қандай қилиб қазо қилиб тутиш мумкин
Ўтказиб юборилган кунларни кетма-кет ёки алоҳида-алоҳида тутиш мумкин. Агар кейинги Рамазонгача ўтказиб юборилган кунларни қазо қилмаган бўлсангиз, аввал жорий ойнинг рўзасини тутишингиз, сўнгра олдинги ой учун қарзни тўлашингиз керак бўлади.
Ким рўза тутмаслиги мумкин?
Рамазон ойида рўза тутмаслик, агар соғлиқ учун хавф туғдирса, саёҳатчилар, касаллар, ҳомиладор ва эмизикли аёллар ва айрим ҳолларда, қаттиқ чанқоқлик ёки очлик туфайли иши ёки ҳолати ҳаёт учун хавф туғдирадиганлар учун рухсат этилади.
Саёҳатчи тонг отмасдан олдин яшаш жойини тарк этган ва сафар камида 86 км бўлса, рўза тутмаслиги мумкин. Кейин ўтказиб юборилган кунлар қазо қилинади.
Агар беморнинг аҳволи ёмонлашиши хавфи бўлса ёки рўза тутиш тикланишига халақит бериши мумкин бўлса, рўза тутмаслиги мумкин. ҚМДБ шахснинг умумий соғлиғига ва малакали шифокорнинг фикрига таянишни тавсия қилади. Кекса одамлар, шунингдек, тузалиш эҳтимоли бўлмаган сурункали касалликлардан азият чекадиганлар рўза тутмасликлари ва ўтказиб юборилган кунларнинг қазосини ўтамасликлари мумкин. Бунинг ўрнига улар ҳар бир кун учун фидия тўлайдилар.
Фидя нима ва у қанча туради?
Фидя - бу қарилик ёки тузалиш эҳтимоли бўлмаган сурункали касаллик каби доимий сабабларга кўра рўза тута олмайдиганлар учун ўтказиб юборилган кунлар учун компенсация. Бу муҳтож одам учун овқат нархига ёки пул эквивалентига тенг.
"Фидя-садақа (каффорат хайр-эҳсони) миқдорига келсак, у бир киши учун икки кунлик овқат нархига тенг. Бу йил бу миқдор тўрт минг тенге этиб белгиланди. Бу миқдорни тўлай олмайдиганлар ҳар бир рўза куни учун фитр-садақа нархини тўлайдилар", - деди Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси раисининг ўринбосари Сансизбай Қурбонули.
Эслатиб ўтамиз, бу йил Рамазон ойи 19 февралда, Қадр кечаси (Лайлатул-Қадр) 16-17 мартда, Рамазон ҳайити 20 мартда ва Қурбон ҳайити 27-29 май кунлари нишонланади.
2026 йилда фитр садақаси миқдори 735 тенгени ташкил этади.