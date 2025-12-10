OZ
Тренд:
    13:39, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    2026 йилги Олимпиада ўйинларининг олтин медалларининг нархи эълон қилинди

    ASTANA. Kazinform – 2026 йилги Қишки Олимпия ва Паралимпия ўйинлари ғолиб ва ​​совриндорларига бериладиган медаллар Италияда тайёрланмоқда, деб хабар беради Olympic-2026 ташкилий қўмитаси.

    Фото: оргкомитет Олимпиады-2026

    Италия Давлат зарбхонаси – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – мукофотларни тайёрламоқда.

    Ташкилотчилар маълумотларига кўра, Миланда бўладиган Олимпиада-2026 совринларининг ўз нархи Париждаги 2024 йилги Ёзги Олимпиада медалларидан икки баробар қиммат бўлади.

    2026 йилги медаллар икки қисмдан иборат бўлади: улар спортчининг ўз йўлидаги ютуқларини ва уни қўллаб-қувватлаганларнинг меҳнатини рамзий маънода ифодалайди. Медаллар IPZS корхонасининг саноат чиқиндиларидан қайта ишланган металлдан ясалган бўлса-да, уларнинг нархи арзон эмас. Ҳозирги курс бўйича битта олтин медалнинг нархи 800 доллардан (687 евро) ошади.

    Фото: оргкомитет Олимпиады-2026

    1912 йилгача олтин медаллар бутунлай соф олтиндан ясалган. Кейинчалик, Халқаро Олимпия Қўмитаси қоидаларига мувофиқ, медаллар кумушдан қуюла бошлади ва уларнинг юзаси 6 грамм соф олтин билан қопланди.

    Кумуш медаллар асосан стерлинг кумушдан тайёрланади. Ушбу қотишма одатда мисдан иборат бўлиб, бу металлнинг мустаҳкамлиги ва ялтироқлигини сақлаб қолиш имконини беради. Париж-2024 ўйинларидан бошлаб бронза медаллари соф мисдан тайёрланади.

    Жами Олимпиада учун 1 146 та медаль, Паралимпиада учун 137 та медаль тайёрланган.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ҳозирда Милан-2026 Қишки Олимпиадасига иккита расмий йўлланмага эга, иккаласи ҳам фигурали учиш бўйича. Бундан ташқари, шорт-трек бўйича яна тўртта спортчининг квотаси тасдиқланишини кутмоқда. 2025 йиль декабрь ойи бошига келиб, Милан Олимпиадасида иштирок этиши мумкин бўлган 34 нафар қозоғистонлик спортчи рўйхатда.

    Олимпиада Спорт
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
