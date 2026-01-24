2026 йилги Қишки Олимпиада: спорт турлари, чипталар ва тайёргарликлар
ASTANA. Kazinform – Яқинлашиб келаётган Қишки ўйинлар бир нечта сабабларга кўра тарихга киради: улар географик жиҳатдан энг йирик Олимпиада ўйинлари саналади ва дастурга биринчи марта ски-альпинизм киритилди. Иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш йўналиши эълон қилинганига қарамай, тайёргарлик ишлари танқидга учраган. Хусусан, Кортинада трассани қуриш учун 500-600 йиллик дарахтларнинг кесилиши жамоатчиликнинг норозилигига сабаб бўлди. Бўлажак ўйинларга тайёргарлик жараёни ҳақида Kazinform материалида ўқишингиз мумкин.
Бу йилги Қишки Олимпия ўйинлари Италияда 6 февралда бошланади. Очилиш маросими Милан шаҳридаги машҳур “Сан-Сиро” футбол стадионида бўлиб ўтади. Ўйинлар 22 февралгача давом этади, Паралимпия мусобақалари эса 6-15 март кунлари бўлиб ўтади.
2026 йилги Қишки Олимпиада ўйинларининг хусусиятлари
Бу тарихда иккита мезбон шаҳарга эга бўлган биринчи расмий Қишки Олимпиада бўлади: Милан шаҳри муз мусобақаларига, Кортина-д’Ампеццо эса қор ва тоғ спорти мусобақаларига мезбонлик қилади. 90 дан ортиқ мамлакатдан тахминан 2900-3500 спортчи иштирок этиши кутилмоқда. 16 та спорт тури бўйича 116 та медаллар мусобақаси ўтказилади. Бу Пекин-2022 Олимпиадасидан 7 та медаллар мусобақасига кўпроқ.
Бу география нуқтаи назаридан тарихдаги энг йирик Қишки Олимпиада бўлади: мусобақалар Италиянинг учта минтақасида (Ломбардия, Венето, Трентино-Альто-Адидже) жойлашган саккиздан ортиқ кластерларда ўтказилади.
Шунингдек, янги спорт тури — ски-альпинизм (ski mountaineering) ҳам дебют қилади. Олимпиада дастурида илк бор камусли чанғида юқорига кўтарилиш ва тез пастга сирпанишни бирлаштирган мусобақа тақдим этилади.
Ташкилотчилар барқарор ривожланиш тамойилларига алоҳида эътибор қаратмоқдалар, яъни мавжуд ареналардан максимал даражада фойдаланилади ва янги қурилиш ҳажми минималлаштирилади. Бундан ташқари, Олимпиада 1956 йилги ўйинлардан 70 йил ўтгач, Кортинага қайтмоқда. Бироқ, бу Олимпиада, аввалги йирик тадбирларга ўхшаб, қимматга тушади. 2026 йилги Олимпиадага умумий инвестициялар тахминан 3,5 миллиард евро (4,7 миллиард АҚШ доллари) га баҳоланмоқда. Бу 98 та лойиҳани ўз ичига олади, улардан 47 таси қишки ўйинлар билан бевосита боғлиқ. Бироқ, Simico инфратузилма компаниясининг маълумотларига кўра, режалаштирилган ҳар тўртинчи лойиҳа ўйинлар бошланишига қадар якунланмайди.
Масалан, янги хоккей аренасининг қурилиши 6 февралда бўлиб ўтадиган очилиш маросимига жуда оз вақт қолгандагина якунланиши кутилмоқда. Ўйинлар бошланишидан олдин объектни текшириш учун режалаштирилган тадбирни кейинга қолдиришга тўғри келди.
Кейинги ўйинлар Халқаро Олимпия Қўмитаси (ХОҚ) нинг янги президенти Кирсти Ковентри (Зимбабве) раҳбарлигидаги биринчи Олимпиада бўлади.
Кирсти Ковентри 2025 йил 23 июндан бошлаб Халқаро Олимпия Қўмитаси президенти лавозимида ишлайди. У ушбу лавозимни эгаллаган биринчи аёл, шунингдек, Африка қитъасидан биринчи вакил ва Пьер де Кубертендан кейинги энг ёш ХОҚ президентидир.
Олимпия ўйинлари тарихида биринчи марта иккита Олимпия машъаласи ёқилади:
Бири Миланда, шаҳарнинг машҳур Тинчлик аркаси (Arco della Pace) яқинида ёқилади.
Иккинчиси Кортина-д’Ампеццо марказидаги Дибона майдонида ёқилади.
Олимпиада тимсоллари
Милан ва Кортинада бўлиб ўтадиган 2026 йилги Қишки Олимпиада тимсоллари — «Tina» ва «Milo» номли қаҳрамонлар.
Улар — Италия Альплари ва Доломит тоғларини ифодаловчи икки суюмли оқ ласка — ака-ука. Ушбу қаҳрамонлар 2023-2024 йилларда ўтказилган танловда Калабрия ҳудудидаги мактаб ўқувчилари томонидан яратилгани сабабли, тимсоллар халқ орасида кенг танилди.
Tina — оқ рангли (Олимпиада ўйинлари учун). У қишни, Доломит ва Кортина-д’Ампеццо қорларининг мусаффолигини ифодалайди. У жуда ғайратли, жасур ва тоғлардаги саргузаштларни яхши кўради.
Milo — жигарранг (Паралимпиада ўйинлари учун). Унинг бир оёғи йўқ — бу қийинчиликларни енгиб ўтиш ва инклюзив жамият рамзидир. Milo мода ва инновациялар шаҳри ҳисобланган Миланни ифодалайди.
Очилиш маросими қандай ўтказилади
2026 йилги Милан ва Кортинада бўлиб ўтадиган Қишки Олимпия ўйинларининг очилиш маросимида кўплаб спортчилар ўз мамлакатлари байроғини кўтариб чиқади.
Мезбон мамлакат Италия тўртта байроқдорни тақдим этади ва спортчилар паради тўртта жойда бўлиб ўтади. Асосий маросим Миландаги “Сан-Сиро” Олимпия стадионида бўлиб ўтади. Шу билан бирга, мукофотлаш маросимлари ва спортчилар паради Предаццо, Ливиньо ва Кортина-д’Ампеццода бўлиб ўтади.
2026 йилги Милан-Кортина Олимпия ўйинлари учун тасдиқланган байроқдорлар рўйхатини бу ердан топишингиз мумкин.
Машҳур италиялик қўшиқчи Андреа Бочелли 2026 йилги Олимпия ўйинларининг очилиш маросимида чиқиш қилиши маълум қилинди. У Мэрайя Кэри ва Лаура Паузини каби жаҳон юлдузлари қаторига қўшилади. «Time to say goodbye», «The prayer» ва «Because we believe» каби таъсирчан асарлари билан танилган дунёга машҳур тенор Гармония мавзусига бағишланган гала-кечанинг асосий юлдузи бўлади.
Андреа Бочеллининг Милан-Кортина Олимпиадасидаги чиқиши жуда кутилмоқда. Бу - унинг 2006 йилги Туриндаги Қишки Олимпиада ўйинларининг ёпилиш маросимидаги «Because we believe» қўшиғидан кейин Олимпия саҳнасига иккинчи чиқиши бўлади. Унинг ўша пайтдаги чиқиши тарихга йирик спорт тадбиридаги биринчи ва энг эсда қоларли чиқишларидан бири сифатида кирди.
Милан-Кортина 2026 қишки Олимпия ўйинларининг очилиш маросимини «Balich Wonder Studio» студияси ташкил этади. Ташкилотчилар бу жаҳон миқёсидаги байрамга янги, инклюзив тус беришни ваъда қилмоқда.
Чипталар нархи
Чипталарни «tickets.milanocortina2026.org» расмий сайти орқали харид қилиш мумкин. Кўплаб машҳур тадбирлар (хусусан хоккей, фигурали учиш, маросимлар) аллақачон сотиб кетган ёки фақат қиммат чипталар қолган. Ҳар чоршанба куни, Европа вақти бўйича соат 16:00 да, баъзи спорт турларига қўшимча чипталар сотилади (масалан, 14 январда махсус нархда sliding sports ва керлинг учун ўринлар қўшилди).
Чипталарнинг умумий нархи энг арзонидан (30 евро, хоккейнинг илгари ўтказиладиган учрашувлари ёки баъзи спорт турларининг биринчи раундлари) премиум категориягача (финаллар, маросимлар) 1000–2800 еврогача ўзгариб туради.
Масалан:
- Очилиш маросимини томоша қилиш — 260-2026 евро
- Ёпилиш маросими (22 февраль, Верона арена) — 950-2800 евро.
Эслатиб ўтамиз, Италияда бўлиб ўтадиган XXV қишки Олимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоасида 36 спортчи иштирок этади.