2025 йилги Сурдолимпиада ўйинларида Қозоғистондан 79 нафар спортчи иштирок этади
ASTANA. Kazinform – XXV Сурдолимпиада ўйинлари бу йил Японияда ва биринчи марта Токиода бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Эшитиш қобилияти заиф спортчилар учун дунёдаги энг йирик спорт мусобақасида 80 та давлатдан 3000 га яқин спортчи 21 та спорт тури бўйича куч синашиши кутилмоқда.
Қозоғистондан 79 нафар спортчи саккиз йўналиш: енгил атлетика, эркин ва юнон-рум кураши, дзюдо, таэквондо, сузиш, бадминтон ва стол тенниси бўйича баҳсларда иштирок этади.
Бу йил Сурдолимпиада ўзининг 100 йиллигини нишонлайди. Биринчи мусобақа 1924 йилда Парижда ўтказилган. Қозоғистон 1997 йилдан бери ўйинларда иштирок этиб келади ва шу вақт ичида олтита ёзги ва учта қишки турнирда 42 та медаль, жумладан, саккизта олтин, саккизта кумуш ва 26 та бронза медалини қўлга киритди.
2022 йилда Бразилиянинг Кашиас-ду-Сул шаҳрида бўлиб ўтган XXIV ёзги Сурдолимпиада ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси ўзининг энг яхши натижасини қўлга киритди: 29 та медаль (4 та олтин, 7 та кумуш ва 18 та бронза) билан 73 мамлакат орасида умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади.