2025 йилда Президент 186 та халқаро учрашув ўтказди
ASTANA. Kazinform — Президент хорижий давлатлар ҳукумат раҳбарлари, бошқа юқори лавозимли амалдорлар, халқаро тузилмалар раҳбарлари, ишбилармон доиралар вакиллари ва экспертлар билан 186 та учрашув ўтказгани маълум бўлди.
Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram каналида хабар берди.
“Хорижий ташрифлар давомида савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва инвестиция ҳамкорлигини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилди. Халқаро учрашувлар давомида умумий қиймати 70 миллиард доллардан ортиқ бўлган тижорат шартномалари тузилди”, — деб ёзган Руслан Желдибай.
Аввалроқ у бу йил Давлат раҳбарининг ташқи ва ички сиёсат соҳасидаги фаолияти жуда қизғин ва самарали бўлганини хабар берилган эди.
Шунингдек, Президент 2025 йилда қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани ҳам маълум бўлди.