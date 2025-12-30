OZ
    2025 йилда Президент 186 та халқаро учрашув ўтказди

    ASTANA. Kazinform — Президент хорижий давлатлар ҳукумат раҳбарлари, бошқа юқори лавозимли амалдорлар, халқаро тузилмалар раҳбарлари, ишбилармон доиралар вакиллари ва экспертлар билан 186 та учрашув ўтказгани маълум бўлди.

    Тоқаев - Си Цзиньпин
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram каналида хабар берди.

    “Хорижий ташрифлар давомида савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва инвестиция ҳамкорлигини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилди. Халқаро учрашувлар давомида умумий қиймати 70 миллиард доллардан ортиқ бўлган тижорат шартномалари тузилди”, — деб ёзган Руслан Желдибай.

    халықаралық кездесу
    Фото: Ақорда

    Аввалроқ у бу йил Давлат раҳбарининг ташқи ва ички сиёсат соҳасидаги фаолияти жуда қизғин ва самарали бўлганини хабар берилган эди.

    Шунингдек, Президент 2025 йилда қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани ҳам маълум бўлди.

